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Вильфанд пообещал москвичам «апрельскую» погоду в феврале

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Вильфанд пообещал москвичам «апрельскую» погоду в феврале
Фото: Pixabay.com

В течение недели, с 14 по 20 февраля, москвичей и гостей столицы ожидает теплая и сухая погода, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По его словам, в первой половине недели погода будет не только теплая, но и приятная. Он пообещал, что до четверга, 17 февраля, столбики термометров будут показывать 7-8 градусов выше нормы. К выходным, 19 и 20 февраля, ожидается на 10-11 градусов выше нормы.

«Это уже точно апрельская погода. Температурный фон соответствует первой декаде апреля», — добавил Вильфанд.

Ранее москвичам пообещали аномально теплый март. Аномалия тепла сохранится не только до конца зимы, но и перейдет к весне.

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