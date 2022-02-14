Вильфанд пообещал москвичам «апрельскую» погоду в феврале

В течение недели, с 14 по 20 февраля, москвичей и гостей столицы ожидает теплая и сухая погода, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По его словам, в первой половине недели погода будет не только теплая, но и приятная. Он пообещал, что до четверга, 17 февраля, столбики термометров будут показывать 7-8 градусов выше нормы. К выходным, 19 и 20 февраля, ожидается на 10-11 градусов выше нормы.

«Это уже точно апрельская погода. Температурный фон соответствует первой декаде апреля», — добавил Вильфанд.

Ранее москвичам пообещали аномально теплый март. Аномалия тепла сохранится не только до конца зимы, но и перейдет к весне.