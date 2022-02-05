Вирусолог призвал москвичей молчать во время поездок в метро

Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов в интервью «Газете.ру» рассказал, что во время пандемии COVID-19 в метро и вообще в небольших ограниченных пространствах стоит молчать, потому что при разговоре происходит выброс аэрозольных частиц, которые могут содержать вирус.

«Во время разговора колеблются голосовые связки, производя аэрозоль из мокроты и слюны. А когда вы дышите, у вас все-таки идет однородный поток, не турбулентный. В нем почти нет аэрозоля с клетками гортани, содержащими вирусные частицы в случае инфицированного человека. Поэтому от говорящего инфицированного человека заразиться гораздо легче, чем от просто дышащего», — объяснил эксперт.

Нетесов добавил, что еще опаснее находиться рядом с поющим человеком. В 2020 году в США от одного больного COVID-19 заразился целый хор, певший вместе с ним. Пение привело к сильному выбросу аэрозольных частиц и микрокапель, содержавших SARS-CoV-2, а тесный контакт членов хора с зараженным практически не оставил им шансов уйти здоровыми, заключил специалист.

Ранее главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко отреагировал на идею лечения COVID-19 парами водки. Медик отметил, что этот способ является неэффективным для борьбы с вирусом. Он подчеркнул, что у данной методики нет какой-либо доказательной базы.