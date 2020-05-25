Владельцам цифровых пропусков в Москве пообещали не присылать рекламу

Владельцы цифровых пропусков, согласившиеся на обработку данных сервиса i.moscow, будут получать только информационные материалы правительства Москвы и анонсы мероприятий, а не рекламу. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Там пояснили, что к категории рекламы относится любая информация, направленная на привлечение внимания и поддержание интереса к объекту рекламирования. «При этом к объектам рекламирования относятся мероприятия, на привлечение внимания к которым направлена реклама. К числу данных мероприятий могут относиться в том числе социальные, культурные и иные мероприятия, проводимые организациями правительством Москвы в период режима повышенной готовности», — добавили в пресс-службе, пообещав не присылать рекламу продуктов и сервисов, не относящихся к задачам сервиса.

Ранее 25 мая глава департамента Алексей Фурсин заявил, что обработка личной информации владельцев цифровых пропусков в Москве ведется в соответствии с федеральным законом о персональных данных.

Накануне, 24 мая, газета «Ведомости» сообщила, что сервис для проверки электронных пропусков i.moscow может передавать третьим лицам данные пользователей, в том числе для рассылки рекламы. Срок действия такого соглашения — десять лет, говорилось в публикации.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!