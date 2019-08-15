Владелец поля под Москвой пожаловался на убытки от посадки самолета

На поле, где утром 15 августа аварийно приземлился пассажирский самолет, растет кукуруза для скота на зиму. Об этом телеканалу РЕН ТВ рассказал владелец земельного участка Сергей Должиков.

«Оценить ущерб пока нет возможности, не пускают на место, но, полагаю, будет серьезно. И даже не сама посадка. Думаем, когда его (самолет) будут вывозить, то убьют поле полностью. Надо думать, чем зимой кормить скот», — сказал Должиков.

Он добавил, что на поле растут гибридные сорта кукурузы под силос, которым нужно кормить 2,8 тысячи голов скота. При этом, по его словам, самое главное, что в результате аварии никто не погиб.

Airbus A321 «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку в поле в районе аэропорта Жуковский утром 15 августа. Инцидент произошел спустя 15 минут после взлета. На борту лайнера находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Некоторые из них получили легкие травмы. По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать попадание в двигатель птицы.

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