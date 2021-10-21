Скупщик советского винтажа рассказал о «высокодуховных» московских старушках

Владелец магазина «Винтажный универмаг "Улица Ленина"» в Москве Михаил Матвеев рассказал «Мосленте» о винтажном бизнесе в столице, а также о том, какие главные ценности существуют в его работе.

Предприниматель отметил, что прежде всего ему интересна личность владельца антикварной вещи. «Ведь существует то, что называется "провенанс" — история владения. А вещи условного повара — это всего лишь безликие миски, ложки и поварешки», — пояснил он.

В пример он привел 90-летнюю пожилую женщину с длинными пальцами пианистки, в квартире которой на стенах висят фотографии царского генерала с некой дамой, которые оказываются ее отцом и матерью. Он отметил, что такие женщины обычно отдают ценные вещи задаром, руководствуясь тем, что они могут принести пользу кому-то другому.

«Мир у таких людей порой настолько высокодуховный, что я потом по два дня отхожу от встреч с ними. И понимаю, что я, простой парень из Ульяновска, побывал на другой планете. Вот это — самая главная находка», — резюмировал он.

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