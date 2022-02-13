Рэпер Влади рассказал о своем первом впечатлении от Москвы

Рэпер Владислав Лешкевич, известный как Влади из группы «Каста», в беседе с «Москвич Mag» рассказал о своем первом впечатлении от Москвы.

По его словам, он вместе с его коллегами по группе «Каста» приехали в столицу в конце 1990-х годов. «Город нас совершенно поразил. Мы были ростовскими пацанами с прививкой американского рэпа, который создавался такими же пацанами, только за океаном. И Москва, в которой этого пацанячьего духа не было, казалась нам очень свободной в нравах и понятиях, порой даже слишком свободной», — отмечает он.

Музыкант рассказал, что в первом его сольной альбоме есть песня, посвященная тому времени. В ее тексте рассказывает о московских скинхедах, которых Влади тогда увидел впервые. Также в ней поется о непривычно одетых людях и «ночных бабочках» на Тверской улице, которых, как признается музыкант, они так и не застали.

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