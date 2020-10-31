Власти Москвы еще раз подтвердили отсутствие планов вводить пропускной режим

Власти Москвы не планируют вводить пропускной режим и ограничивать прогулки горожан. Отсутствие таких планов подтвердил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко, пишет ТАСС.

Для снижения случаев распространения коронавируса осенью Москва пошла по пути перевода максимального числа сотрудников столичных предприятий на удаленку, а также ввела систему идентификации в развлекательных заведениях.

В Москве с 9 июня отменен режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок для горожан. Кроме того, возобновили свою работу парикмахерские и салоны красоты. Летние веранды и музеи открыли с 16 июня. Фитнес-клубы и бассейны возобновили работу 23 июня.

По данным на 30 октября, в Москве выявлено 5268 новых случаев заражения коронавирусом.

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