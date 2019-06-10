Власти Москвы объяснили отказ от бесплатного общественного транспорта

Общественный транспорт Москвы не будет бесплатным, заявил заместитель мэра столицы, глава департамента транспорта Максим Ликсутов. Его слова приводит РИАМО.

Комментируя возможность введения в Москве бесплатного общественного транспорта по примеру Таллина, Ликсутов пояснил, что сравнивать эти города нельзя, поскольку во всей Эстонии живут 1,5 миллиона человек (по данным на 1 января 2019-го, 1,32 миллиона — прим. МОСЛЕНТЫ), а в эстонской столице — меньше 550 тысяч. «Решение, которое они приняли, оно не транспортное, оно налоговое», — добавил чиновник.

У этого решения, по словам заммэра, есть и минусы, поскольку из-за отказа от платы за проезд, в частности, замедлился процесс замены парка автобусов и трамваев.

Ликсутов отметил, что обсуждал данную тему со своими коллегами из Лондона, Берлина и Парижа, и они рассказали ему, что не считают возможным применение таллинской практики в своих городах.

За прошлый год, по данным Московского метрополитена, столичная подземка перевезла 2,5 миллиарда пассажиров, из них полностью оплатили проезд 1,8 миллиарда. Если взять в качестве стоимости проезда сумму в 36 рублей (цена одной поездки на метро по карте «Тройка» в 2018 году), то можно предположить, что на этом метрополитен заработал 64,8 миллиарда рублей. Эта сумма сравнима с тремя годовыми бюджетами такого города, как Омск.

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