Власти Москвы отчитались о проверке китайцев на коронавирус

Столичный департамент здравоохранения отчитался о проверке китайских туристов, госпитализированных с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает агентство «Москва».

По данным властей, у китайцев вирус не обнаружен. Шесть пациентов выписаны на амбулаторное лечение, еще одна, у которой диагностировали вирус гриппа А, остается в стационаре, ей назначена противовирусная терапия.

Семеро китайских граждан были госпитализированы вечером 25 января из отеля «Арт Москва Войковская» с высокой температурой. На место прибыли сразу 12 бригад скорой помощи, гостиницу временно закрыли.

Число жертв эпидемии нового коронавируса в Китае, по последним данным, достигло 56, более 1,5 тысячи человек инфицированы. В России, согласно заявлениям властей, пока не было зарегистрировано ни одного случая заболевания новым вирусом, однако они фиксируются в граничащих с РФ китайских регионах. Принимаемые в КНР меры по защите населения затронули более миллиарда человек, некоторые города, в частности Ухань, откуда начала распространяться инфекция, закрыты.

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