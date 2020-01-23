Власти Москвы отреагировали на информацию о ликвидации троллейбусов

Информация о том, что в Москве по требованию мэра Сергея Собянина планируют ликвидировать троллейбусы, не соответствует действительности. Об этом в четверг, 23 января, сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Ни Мосгортранс, ни другие подведомственные департаменту транспорта организации подобную информацию не размещали», — заявили в ведомстве.

Таким образом там отреагировали на появившиеся ранее в сети фотографии листовок, якобы выпущенных Мосгортрансом, в которых сообщалось о замене троллейбусов на маршруте №24 автобусами с 1 февраля. В листовках отмечалось, что отсутствие троллейбусных проводов является залогом комфортной и безопасной городской среды, а также заявлялось, что выделяемые современными дизельными автобусами выхлопные газы «абсолютно безвредны для здоровья человека».

Ранее сообщалось, что в 2020 году для столицы планируется приобрести 100 трамваев, 1184 автобуса, 300 электробусов, а также 400 вагонов для метрополитена. Отмечалось, что новые машины будут отличаться экологичностью и маневренностью.

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