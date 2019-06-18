Власти Москвы отреагировали на предложение о новом времени бесплатных парковок

Организация платных парковок в Москве является оптимальной и не нуждается в изменениях. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта, передает РИА Новости.

Таким образом в ведомстве прокомментировали инициативу по введению 10-минутного интервала перед оплатой платной парковки. Кроме того, в департаменте отметили, что авторы законопроекта не обращались к правительству Москвы за актуальной информацией и статистикой.

«Мы считаем, что у городов должно быть больше самостоятельности для принятия решений, однако если законопроект будет принят, мы безоговорочно выполним все требования», — говорится в сообщении.

Ранее 18 июня сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, увеличивающий до 10 минут время, которое водитель сможет бесплатно провести на парковке. По задумке авторов инициативы, увеличение времени бесплатной парковки позволит автомобилистам высадить пассажиров, загрузить в машину вещи или выгрузить их, а в случае необходимости быстро покинуть место стоянки.

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