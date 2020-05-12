Власти Москвы посоветовали эффективные для защиты от коронавируса перчатки

В качестве средств защиты от коронавируса лучше использовать одноразовые перчатки из нитрила или тканевые из хлопка. С таким советом выступили в Депздраве, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

Власти Москвы сообщили, что кожаные или латексные перчатки при этом не так эффективны, потому что они не выдержат обработки дезинфицирующими средствами.

Перчатки должны плотно прилегать к рукам. Одноразовые рекомендуется носить их не более двух часов, тканевые можно носить весь день. Во время использования перчаток из нитрила рекомендуется протирать руки антисептиком, после использования сразу выкинуть.

Тканевые перчатки после использования нужно обработать с мылом, не снимая с рук, а затем постирать при температуре 100 градусов.

В столице с 12 мая начал действовать обязательный масочный режим. Средства индивидуальной защиты необходимо надевать в общественных местах, а также при поездках на любых видах транспорта. За появление без масок и перчаток в магазине или на рабочем месте грозит штраф в размере четырех тысяч рублей, в общественном транспорте или такси — пять тысяч рублей.

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