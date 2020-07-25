Власти Москвы предсказали замену кассиров в магазинах терминалами самообслуживания

Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк предположил, что в ближайшие 10 лет в магазинах станет превалировать формат терминалов самообслуживания, без участия кассиров. Об этом он рассказал радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, многие крупные сетевые компании уже экспериментируют с этим форматом, а некоторые предприятия используют такой формат «далеко не первую пятилетку». При этом, уточнил он, доля магазинов с кассирами составляет более 95 процентов.

В июне министр экономического развития Максим Решетников заявил, что во время ограничений из-за коронавируса в России работу приостановили 15 миллионов человек, 680 тысяч из них попали под сокращения. При этом с 1 апреля в качестве безработных официально зарегистрировались два миллиона человек, треть из них сократили.

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