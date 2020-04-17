Власти Москвы предупредили о трудных неделях из-за пика коронавируса

Ближайшие недели будут трудными для Москвы, поскольку на этот период, вероятно, придется пик заболеваемости. Об этом предупредила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее обращение опубликовано в Telegram-канале оперативного штаба.

Она отметила, что то, как Москва справится с пандемией, зависит не только от медицинских работников, но и от решения властей и сознательности граждан. По словам Раковой, благодаря предварительной работе городская система здравоохранения подготовлена к новым вызовам.

Заместитель мэра поблагодарила врачей за самоотверженность и сплоченность. «Мы обязательно справимся с тем вызовом, который стоит перед нами. Мы вместе сделаем все, чтобы победить коронавирус», — сказала Ракова.

По данным на 16 апреля, в Москве зарегистрировано 16146 случаев заражения коронавирусом. Со времени начала эпидемии выздоровели 1394 человека, умерли — 113. В Московской области заражены 3054 человека, выздоровел 91 пациент, 33 человека умерли.

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