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Власти Москвы проверят корректность счетов от частных управляющих компаний

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Власти Москвы проверят корректность счетов от частных управляющих компаний
Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы проверит обоснованность начислений, выставленных частными управляющими компаниями в районе Коптево. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Отмечается, что ранее появились сообщения о возросших начислениях за отопление в районе Коптево — некоторые частные управляющие компании прислали жителям платежки, в которых суммы за отопление выросли в два и более раза.

«В соответствии с требованиями федерального законодательства проводится корректировка платежей за отопление. В этих документах установлен принцип оплаты текущего потребления тепла в конкретном месяце в размере 1/12 от прошлогоднего объема», — говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что по итогам года проводится корректировка стоимости до фактического объема поставленной в жилой дом тепловой энергии.

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