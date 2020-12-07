Власти Москвы уточнили основания для выписки штрафа за телефон за рулем

Водителям грозит штраф за разговоры по телефону за рулем и езду без ремня безопасности лишь в том случае, если нарушения были зафиксированы камерами наблюдения во время движения, рассказал сайту Autonews.ru представитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Егор Чернов.

Он добавил, что во время вынужденной остановки в пробке или на светофоре санкций можно не бояться, однако как только машина придет в движение, гаджет нужно убрать, а ремень безопасности — пристегнуть.

Собеседник Autonews заметил, что использование телефона, закрепленного на специальном держателе — например, если водитель включил навигатор — нарушением не считается, потому что в данном случае устройство работает в режиме hands free.

В ЦОДД добавили, что за неделю в столице было выявлено около тысячи случаев, когда водители не были пристегнуты и разговаривали по телефону, находясь за рулем.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!