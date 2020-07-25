Власти Москвы взялись за цены на погребальные урны в крематориях. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк пообещал проверить цены на сосуды для хранения праха умерших. По его словам, в Москве есть очень много компаний, предоставляющих ритуальные услуги. «Понятно, что "Ритуал" в данном случае далеко не монополист, по-моему, всего 8% рынка у него, с точки зрения именно ритуальных принадлежностей», — сказал он.

На завышенные цены на погребальные урны пожаловались слушатели «Говорит Москва». По их словам, цена сосуда в столице составляет в среднем 10 тысяч рублей и выше.

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