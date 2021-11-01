Власти Москвы заверили россиян в поддержании стандартов жилья по реновации

Власти Москвы заверили россиян, что не будут занижать стандарты по строительству жилья в рамках программы реновации. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в интервью РБК.

Согласно словам заммэра, несмотря на ситуацию с ростом цен на стройматериалы и прочими неблагоприятными факторами, единый стандарт будет выдержан. «Мы делаем продукт, который людям прослужит долго. Избыточных вещей с точки зрения отделки мы не делаем, только разумные, хорошие, качественные. Снижать этот стандарт нельзя. Я думаю, что мы удержимся», — сказал Бочкарев.

Заммэра сообщил, что всего по программе реновации в Москве необходимо переселить жителей 5176 домов. Помимо этого, будет построено примерно семь миллионов квадратных метров сопутствующей недвижимости: больницы, школы, детские сады, магазины, поликлиники. Причем строиться они частично будут за счет городского бюджета, а частично — за счет привлеченных средств инвесторов.

Ранее в программу реновации включили еще десять новых стартовых площадок.