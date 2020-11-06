Власти Москвы заявили о нестабильной ситуации с коронавирусом

Московские власти считают ситуацию с коронавирусом в столице нестабильной. В ходе текущей недели замечен рост заболеваемости и числа госпитализаций, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в беседе с ТАСС в пятницу, 6 ноября.

«Сегодня мы впервые с середины мая преодолели отметку в шесть тысяч новых выявленных случаев коронавируса. Конечно, этот тренд снова вызывает у нас тревогу. И к сожалению, назвать ситуацию стабильной мы сейчас не можем», — отметила Ракова.

При этом ранее другой заммэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что в городе отсутствует необходимость вводить пропускной режим. Он отметил, что снижение количества пассажиров в общественном и личном транспорте говорит о том, что москвичи ответственно подошли к соблюдению существующих рекомендаций во время пандемии коронавируса.

В Москве за последние сутки выявили 6253 новых случая заражения коронавирусом — это рекордный показатель с начала мая. Общее число инфицированных в столице достигло 456 689. За все время в городе вылечились 332 984 пациента, из них 3783 — те, кто выздоровел за прошедшие 24 часа. Умерли с начала пандемии 7140 человек, также известно о 69 скончавшихся за последние сутки.

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