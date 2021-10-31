Власти Москвы заявили о штатном режиме работы систем жизнеобеспечения города

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал о том, что в период нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября, городские службы работают в режиме повышенной готовности, передает Telegram-канал «Говорит и показывает Москва».

По словам Бирюкова, в столице усилен контроль за тепло-, газо-, электро- и водоснабжением многоквартирных домов и промышленных объектов. В плановом режиме также проводится уборка улиц и дворовых территорий, вывоз мусора. «Мы ежедневно работаем в тесном контакте с горожанами и не можем рисковать их и своим здоровьем, поэтому 92 процента сотрудников комплекса городского хозяйства сделали прививку от коронавирусной инфекции, оставшийся процент — это те, кто переболел или имеет медотвод», — пояснил заммэра. По его словам, именно это позволяет продолжать работать без ограничений и в полном объеме обеспечивать жизнедеятельность столицы.

Ранее архитектурную подсветку и уличное освещение в столице перевели на зимний режим работы.