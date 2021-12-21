Федеральные власти не поддержали полный отказ от мигрантов на стройках. Об этом «Известиям» сообщили в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина.

По данным источника, дефицит рабочей силы существенно сказывается на стоимости строительства. Отказ от приезжих может увеличить себестоимость жилья до 40 процентов. Такие данные следуют из опроса застройщиков по всей стране, проведенного Госдумой.

Отмечается, что для решения проблемы необходимо запустить федеральную программу подготовки и повышения квалификации кадров. Данную инициативу авторы исследования направят в Минстрой. В аппарате Хуснуллина добавили, что программы обучения на сегодняшний день готовятся в регионах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил сократить число мигрантов на стройках программы реновации и начать более активно привлекать к работе россиян из других регионов. Позже заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что процесс сокращения числа мигрантов на стройках Москвы займет два-три года.