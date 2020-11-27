Власти отреагировали на новый антирекорд по коронавирусу в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отреагировала на новый антирекорд по коронавирусу в столице. По ее словам, ситуация с COVID-19 остается напряженной, пишет РИА Новости.

Как отметила Ракова, помимо роста случаев заражения коронавирусом наблюдается рост числа госпитализаций до 1,7 тысячи человек в сутки — это средние и тяжелые больные, которые поступают на лечение в московские стационары, занимающиеся лечением коронавирусной инфекции.

В то же время в городе наблюдается ряд позитивных тенденций. В частности, остановился рост случаев заражения среди находящихся на изоляции людей старше 65 лет и детей, учащихся дистанционно.

В Москве за последние сутки выявили 7918 новых случаев заражения коронавирусом — это рекордный показатель с начала пандемии. Общее число инфицированных в столице достигло 577 177. За все время в городе вылечились 434 902 пациента, из них 6484 — выздоровевшие только за прошедшие 24 часа. Умерло всего 8680 человек, известно в том числе и о 77 скончавшихся за последние сутки.

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