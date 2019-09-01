Власти прокомментировали отмену линеек в московских школах

Отмена торжественных линеек в школах не относится к компетенции департамента образования Москвы. Об этом 1 сентября заявил руководитель ведомства Исаак Калина, передает РИА Новости.

«Это полное право самой школы — принимать решение. Мы даже никогда никаких отчетов не собирали», — ответил Калина на вопрос, почему линейки были отменены в нескольких школах.

Чиновник подчеркнул, что департамент не может вмешиваться в право школы проводить линейки.

28 августа «Коммерсантъ» сообщил, что в некоторых московских школах отменили линейки по случаю начала учебного года. Агентство «Москва» опубликовало комментарий замруководителя департамента образования Москвы Владимира Раздина о том, что в целях безопасности власти рекомендовали не проводить линеек. При этом все желающие 1 сентября смогут поучаствовать в общегородском празднике на ВДНХ. Затем новость была удалена, пишет «Коммерсантъ» и приводит слова своего источника, близкого к департаменту региональной безопасности Москвы, о том, что «линейки не запрещали».

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!