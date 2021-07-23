Власти прокомментировали появление «чеченских патрулей» в Москве

Появившиеся на улицах Москвы «чеченские патрульные» являются сотрудниками частного охранного предприятия (ЧОП) «Корвет», которое честно выиграло тендер на оказание помощи полицейским в обеспечении безопасности. Об этом «Мосленте» сообщила пресс-секретарь префектуры ТиНАО Екатерина Севрюкова.

Она добавила, что контракт с предприятием был заключен непосредственно администрацией Троицка и префектура к данному вопросу прямого отношения не имеет.

«Был запущен тендер, который выиграло конкретное ЧОП. При этом, насколько мне известно, на сегодняшний день контракт расторгнут», — прокомментировала она.

Ранее сообщалось, что в Москве появились «чеченские патрули». По словам военного корреспондента Александра Коца, патрульные выглядят очень характерно: «все как на подбор — безусые, дон, бородатые, дон». Они дежурят по ночам, препятствуют распитию алкогольных напитков и поддерживают правопорядок.

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