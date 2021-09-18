Влюбленные в московском метро обменялись кроссовками и попали в сеть

Пользователи сети в комментариях положительно отреагировали на перекрестный обмен обувью между парнем и девушкой. Однако многие отметили, что для этого необходимо одно важное условие — одинаковый размер обуви.

«Прикольно, когда у пары один размер ноги. У нас с мужем такое не прокатило бы. Мой размер 37, его — 44», — написала москвичка. «А если у меня ноги 44 размера? Где мне такую принцессу найти?» — задался вопросом подписчик паблика.

В то же время одна из россиянок подчеркнула, что часто носила кроссовки супруга. «С первым мужем совпало по 42 размеру. Женские кроссовки такие было сложно купить, ходила в мужских. Иногда мы таскали друг у друга», — написала женщина.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 22 августа на одной из станций московского метрополитена впервые прошло бракосочетание. Торжественную церемонию организовали на станции «Маяковская». Сразу две пары молодоженов стали семьями в уникальной городской локации.

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