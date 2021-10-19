Внедорожник застрял в опорах ЛЭП в Подмосковье и попал на видео

В окрестностях подмосковного Чехова произошло ДТП с участием внедорожника. Видеозапись с места инцидента во вторник, 19 октября, опубликовал Telegram-канал «МК: срочные новости».

По данным источника, автомобиль застрял в опорах линии электропередачи (ЛЭП), что привело к обесточиванию в двух близлежащих населенных пунктах. «Вот такая автойога. Операция по освобождению машины, кстати, тоже напоминала акробатику», — отмечает администрация канала.