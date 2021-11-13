Сегодня в 19:00
1 мин.
Во дворе жилого дома в Москве произошло массовое ДТП
Фото: Telegram-канал «Говорит и показывает Москва»
Массовая авария произошла во дворе жилого дома на улице Санникова. Об этом в субботу, 13 ноября, сообщает Telegram-канал «Говорит и показывает Москва».
По данным источника, водитель Hyundai врезался в четыре припаркованных автомобиля, а затем в жилой дом.
В машине были четыре человека с признаками алкогольного опьянения. О пострадавших не сообщается.
Ранее 17-летний подросток вместе со своим совершеннолетним приятелем угнал автомобиль каршеринга, после чего врезался на нем в забор.