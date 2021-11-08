Во Внуково задержали двух россиян с килограммом кокаина в желудках

В аэропорту Внуково таможенники задержали двух россиян, в желудках которых обнаружили около килограмма кокаина. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы России.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники таможни Внуково пресекли попытку ввоза из Бразилии одного килограмма кокаина внутриполостным способом», — цитирует агентство источник. Уточняется, что при проведении таможенного контроля пассажиров рейса Стамбул — Москва были задержаны двое граждан Российской Федерации, следовавшие из Сан-Паулу. Рентгеноскопическое исследование брюшной полости мужчин показало наличие посторонних предметов.

Согласно имеющейся информации, при проведении специальных медицинских процедур в стационаре из желудков задержанных было извлечено 100 контейнеров цилиндрической формы, содержащих порошкообразное вещество. Экспресс-анализ дал положительную реакцию на кокаин. Общая масса обнаруженного наркотика — 961 грамм.

По данному факту возбуждено два уголовных дела по п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ и ч. 3 ст. 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств»), сообщили в пресс-службе. Задержанные ранее уже были судимы за совершение особо тяжких преступлений, уточнило агентство.

Ранее сотрудники наркополиции задержали 45-летнего мужчину в центре Москвы. Россиянин попытался избавиться от полусотни свертков с веществом белого цвета.