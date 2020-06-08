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Во время стрижки газонов в Москве заметили «технологии будущего»
Кадр: Telegram-канал «Московские новости»
Московские коммунальщики нашли необычный способ стрижки газонов на крутых склонах. Видео опубликовал Telegram-канал «Московские новости».
На кадрах видно, как люди в оранжевых жилетах поднимают включенную газонокосилку на вершину склона с помощью веревок. Затем аппарат снова опускают вниз, где его принимает еще один сотрудник коммунальных служб и направляет газонокосилку на следующий участок.
«Кажется, мы стали забывать, как выглядят настоящие технологии будущего», — говорится в подписи к видео.
В 2019 году в Москве запечатлели рабочего, поливающего газон во время дождя. На кадрах видно, как он, стоя возле поливомоечной машины, из шланга обильно поливает газон водой.
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