Во время стрижки газонов в Москве заметили «технологии будущего»

Московские коммунальщики нашли необычный способ стрижки газонов на крутых склонах. Видео опубликовал Telegram-канал «Московские новости».

На кадрах видно, как люди в оранжевых жилетах поднимают включенную газонокосилку на вершину склона с помощью веревок. Затем аппарат снова опускают вниз, где его принимает еще один сотрудник коммунальных служб и направляет газонокосилку на следующий участок.

«Кажется, мы стали забывать, как выглядят настоящие технологии будущего», — говорится в подписи к видео.