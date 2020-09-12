Вода в московской реке прогрелась до 50 градусов

В реке Чертановке в московском районе Бирюлево температура воды достигла 50 градусов. Об этом сообщает Telegram-канал 360tv.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что река прогрелась из-за сброса воды из ближайшей тепловой электростанции (ТЭЦ). Подробности случившегося пока неизвестны.

В июле появились кадры того, как в Москве-реке в районе Тушино вода окрасилась в ярко-зеленый цвет. На видео было заметно, что там продолжают плавать утки.

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