Водитель автомобиля не уступил дорогу трамваю и спровоцировал ДТП в Москве

Водитель легкового авто не уступил дорогу трамваю и спровоцировал ДТП в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что авария произошла в воскресенье, 5 декабря, около 14:00 на пересечении Погонного проезда и 2-го проезда Подбельского. В результате происшествия средняя тележка трамвая сошла с рельсов.