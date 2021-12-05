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Водитель автомобиля не уступил дорогу трамваю и спровоцировал ДТП в Москве
Кадр: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»
Водитель легкового авто не уступил дорогу трамваю и спровоцировал ДТП в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Уточняется, что авария произошла в воскресенье, 5 декабря, около 14:00 на пересечении Погонного проезда и 2-го проезда Подбельского. В результате происшествия средняя тележка трамвая сошла с рельсов.
По имеющимся данным, пострадавших нет. Сотрудники ГИБДД устанавливают подробности ДТП.
Из-за произошедшего маршруты трамваев в Погонном проезде были временно изменены. Транспортные средства следовали с задержками. На данный момент движение трамваев возобновлено.
Ранее в Подмосковье в ДТП погиб ребенок и пострадали трое взрослых.