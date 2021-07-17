Водитель Gelandewagen обстрелял автобус в центре Москвы

Полиция возбудила уголовное дело после стрельбы по автобусу на Большой Пироговской улице, расположенной в центре Москвы, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 16 июля. Водитель Mercedes Gelandewagen после конфликта с водителем общественного транспорта выстрелил в пассажирский автобус. В результате происшествия никто не пострадал, водитель иномарки скрылся с места.

Установить номер машины помог видеорегистратор автобуса. Уточняется, что Gelandewagen был снят с учета, ранее им владела женщина.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Стрелка сейчас ищут.

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