Водитель не пропустил машину скорой помощи на МКАД и возмутил россиян

Россиянин за рулем автомобиля Toyota не пропустил машину скорой помощи на МКАД и попал на видео. Ролик с места событий выложили в Telegram-канале «Новости Москвы».

На кадрах видно, как водитель движется по дороге, не реагируя на звуки сирены автомобиля скорой помощи. «Убираем машину!» — обратились к владельцу Toyota. После этого автомобиль проехал вперед, однако проезд для медиков так же остался затрудненным. «Скорую пропускать надо», — на повышенных тонах заявил автор видео.