Водитель не пропустил машину скорой помощи на МКАД и возмутил россиян
Россиянин за рулем автомобиля Toyota не пропустил машину скорой помощи на МКАД и попал на видео. Ролик с места событий выложили в Telegram-канале «Новости Москвы».
На кадрах видно, как водитель движется по дороге, не реагируя на звуки сирены автомобиля скорой помощи. «Убираем машину!» — обратились к владельцу Toyota. После этого автомобиль проехал вперед, однако проезд для медиков так же остался затрудненным. «Скорую пропускать надо», — на повышенных тонах заявил автор видео.
Поступок россиянина возмутил комментаторов. «Бумеранг никто не отменял», «Что за идиоты на дорогах», — написали пользователи сети. Кто-то предположил, что водитель растерялся и не смог правильно среагировать на требования скорой помощи. Однако эта версия не получила поддержки у юзеров.
Кто-то вспомнил, что для автомобилистов, не пропускающих скорую помощь на дорогах, существует наказание. Мужчина назвал таких водителей «чертями» и отметил, что по их вине пациенты могут умереть, не дождавшись помощи.
Ранее в Москве перевернулась машина скорой помощи с 16-летней пациенткой. Девочку госпитализировали с диагнозом «ушиб живота».