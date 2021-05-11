Водителей попросили отказаться от поездок на юго-восток Москвы

Московских водителей попросили временно отказаться от поездок на юго-восток города из-за закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии метро. Соответствующее обращение опубликовал столичный дептранс в своем Telegram-канале во вторник, 11 мая.

Как пояснили в ведомстве, вечером у автомобилистов, скорее всего, возникнут сложности с проездом в районах закрытых станций подземки, поскольку там была временно изменена схема движения транспорта. В частности, пробки ожидаются на Краснодонской и Стравопольской улицах, на Люблинской улице и ее дублере, на пересечении улиц Гурьянова и Шоссейной, на улице Шкулева, а также на Волжском бульваре.

«Чтобы не терять время в пробках советуем избегать зону ограничений или отложить поездки на более позднее время — после 21:00», — призвали в дептрансе.

Участок салатовой ветки московского метро между станциями «Дубровка» и «Волжская» был закрыт 1 мая для проведения работ по строительству Большой кольцевой линии (БКЛ). Ожидается, что для пассажиров он откроется 23 мая. В течение этого периода для проезда организованы наземные компенсационные маршруты.

Еще больше интересного в наших “Одноклассниках“. Подпишись!