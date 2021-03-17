Водяной пастушок счел Москву идеальным местом зимовки и перенес холода

Сотрудники Мосприроды обнаружили в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» редкую птицу — водяного пастушка, отказавшегося улетать на юг из Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, пишет РИА Новости.

Пернатый благополучно перенес зиму. Несмотря на то что обычно это скрытная птица, ведущая преимущественно ночной образ жизни, она вольно гуляет в московском лесопарке, отмечают специалисты.

По информации департамента, эти пернатые остаются на зимовку крайне редко, только если сочтут условия обитания подходящими. Водяные пастушки в основном питаются насекомыми и водными беспозвоночными, а в холодный период года в рацион включают части водных растений. Перенести зиму в Москве птице помог незамерзающий водоем.

Еще больше интересного в наших «Одноклассниках». Подпишись!