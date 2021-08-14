Военные оркестры сыграют в московских парках

Так, в полдень в парке культуры и отдыха «Сокольники» на Симфонической эстраде состоится концерт Центрального пограничного ансамбля Федеральной службы безопасности России. В 16 часов в парке культуры и отдыха «Измайловский» на эстраде «Солнечная» выступит Военный Образцовый оркестр Почетного караула.

Программу «Военные оркестры в парках» запустили в 2016 году на территории ВДНХ. В 2017 году программу расширили. Выросло число концертов и городских площадок в рамках проекта. Всего состоялось 12 концертов в 11 парках и садах Москвы.

XIV-й Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» пройдет с 27 августа по 5 сентября в Москве на Красной площади.

Ранее, в апреле, сообщалось о том, что Федеральная служба охраны впервые с 2012 года обновила правила посещения московского Кремля. Согласно требованиям, посетителям будет запрещено распивать алкоголь, петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, заходить за ограждения, ходить и лежать на газонах, запускать беспилотники и расклеивать объявления.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!