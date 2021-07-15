Военный грузовик перевернулся на Садовом кольце в Москве

В Москве на Садовом кольце перевернулся военный грузовик. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщает АГН «Москва».

Отмечается, что колонна военных машин двигалась по Малой Сухаревской улице. Возле дома 12 один из грузовиков перевернулся, в результате чего он перегородил четыре дорожные полосы из пяти. Предполагается, что водитель машины не справился с управлением, поэтому она опрокинулась на бок.

«Перекрыто четыре полосы из пяти. Движение по внутренней стороне Садового затруднено на 2 километра, по внешней - 1,5 километра», — заявили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Водителей также попросили выбирать пути объезда.

Источник АГН «Москва» в правоохранительных органах рассказал, что военный КамАЗ перевозил армейские сухпайки.

Ранее два грузовика столкнулись на МКАД, создали огромную пробку и попали на видео. В результате аварии возникла четырехкилометровая пробка — для движения осталось открытой только одна полоса из пяти.

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