Вокруг Кремля скопились пробки

Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную ситуацию в Москве вечером 16 апреля в восемь баллов из десяти.

Затруднения наблюдаются практически на всем Садовом кольце, в центре города и у Кремля, на большинстве участков Третьего транспортного кольца, на северо-востоке, востоке, юго-востоке, юго-западе и западе МКАД. Сложно проехать по Профсоюзной улице в обе стороны, Звенигородскому шоссе в сторону области, также большая пробка на Волоколамском шоссе при подъезде к МКАД. Скопления автомобилей наблюдаются на дорогах в Химках, Мытищах, Люберцах, в Одинцово и Красногорске.