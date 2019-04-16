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Вокруг Кремля скопились пробки

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную ситуацию в Москве вечером 16 апреля в восемь баллов из десяти.

Затруднения наблюдаются практически на всем Садовом кольце, в центре города и у Кремля, на большинстве участков Третьего транспортного кольца, на северо-востоке, востоке, юго-востоке, юго-западе и западе МКАД. Сложно проехать по Профсоюзной улице в обе стороны, Звенигородскому шоссе в сторону области, также большая пробка на Волоколамском шоссе при подъезде к МКАД. Скопления автомобилей наблюдаются на дорогах в Химках, Мытищах, Люберцах, в Одинцово и Красногорске.

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