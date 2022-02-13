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Известная певица назвала удручающими московские заборы

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Известная певица назвала удручающими московские заборы
Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Экс-солистка группы «Ленинград», известная певица Алиса Вокс в разговоре с «Москвич Mag» назвала самую, по ее мнению, удручающую вещь в Москве.

«Заборы. Все отгородились. Мещанство, как опять же говорила мама. Я в этом садике царек, значит, огорожу тройным забором, чтобы я не видел Третье, Садовое, Бульварное кольцо», — отмечает она.

Также женщина выделила суетливость города. По ее мнению, в столице маленькие, радиально-концентрические схемы передвижения. Они создают много суеты и недопонимания на дорогах. «Суета, нагромождение… Мешанина без стиля угнетает сильнее всего», — резюмировала она.

Ранее у станции метро «Проспект Вернадского» заметили конструкцию, в шутку названную «памятником забору».

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