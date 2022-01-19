Волочкова заявила о планах подать в суд на стюарда после конфликта в самолете

Балерина Анастасия Волочкова заявила «Известиям», что планирует подать в суд на стюарда, с которым у нее произошел конфликт в самолете во время полета с Мальдив в Россию.

Артистка обвинила бортпроводника в клевете и отметила, что именно он спровоцировал конфликт. По ее словам, мужчина подошел к ней с включенной камерой и попросил надеть маску в тот момент, когда она пила кофе. После этого стюард намеренно «начал грубить, вытягивать на конфликт».

По прилете в Шереметьево Волочкова со своим спутником провела в отделении полиции около пяти часов. «Я ситуацию так не оставлю, я подам в суд на этого Ивана, это провокация, ущерб моей деловой репутации, мое время, клевета», — заявила балерина.

Ранее артистка устроила скандал на борту самолета из-за спущенной медицинской маски.