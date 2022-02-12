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Раскрыты причины срочно обратиться за помощью при выпадении волос после COVID-19

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Раскрыты причины срочно обратиться за помощью при выпадении волос после COVID-19
Фото: Depositphotos.com

Врач-трихолог, косметолог Татьяна Сновская в беседе с «Мослентой» рассказала при каких симптомах постковидного выпадения волос нужно срочно обращаться к специалисту.

По словам эксперта, ко врачу нужно обращаться, если выпадение волос началось через 7-14 дней после перенесенного COVID-19, а не через два-три месяца, при обычном постковидном синдроме.

«Наблюдается очаговое воспаление, имеются изменения в анализах, выпадение волос длиться более шести месяцев», — рассказала врач, уточнив, что с этими признаками нужно незамедлительно обращаться в лечебное учреждение.

Ранее врач раскрыла причины выпадения волос после перенесенного COVID-19.

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