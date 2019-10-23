Вооруженное нападение на «Макдоналдс» в Москве попало на видео
В Москве неизвестный напал на «Макдоналдс». Видео опубликовано в Telegram-канале «Подъем».
Происшествие снято в точке питания, расположенной на улице Широкая в районе Медведково. На кадрах видно, как преступник в маске направляет на кассира предмет, похожий на огнестрельное оружие. Преступник потребовал отдать ему выручку и скрылся, получив деньги.
Нападавшего задержали, он свою причастность к произошедшему отрицает. «Я вообще не люблю "Макдоналдс". Может, перепутали с кем», — заявил подозреваемый и отказался общаться с правоохранительными органами.
Столичное управление МВД сообщило, что налет на предприятие быстрого питания совершил 36-летний приезжий. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
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