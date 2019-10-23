Вооруженное нападение на «Макдоналдс» в Москве попало на видео

Нападавшего задержали, он свою причастность к произошедшему отрицает. «Я вообще не люблю "Макдоналдс". Может, перепутали с кем», — заявил подозреваемый и отказался общаться с правоохранительными органами.

Столичное управление МВД сообщило, что налет на предприятие быстрого питания совершил 36-летний приезжий. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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