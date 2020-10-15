Вооруженные молотком пьяные карлики толпой избили москвича и попали на видео

В подмосковном Ногинске пьяные карлики толпой напали на жителя Москвы, который приехал в гости к другу, и избили его ногами. Об этом пострадавший Лев Хлыновски написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», прикрепив к публикации видео, снятое до конфликта.

Инцидент произошел возле бара «Алкополис», где несколько карликов распивали алкогольные напитки. Мужчина заметил их с улицы и решил запечатлеть «для истории».

«Когда еще такое увидишь. А они меня спалили и накинулись толпой. Пипец вообще. Толпа пьяных, неадекватных злющих карликов! И в ответ же им не пропишешь — они маленькие как дети. Рука не поднимается», — написал автор поста (орфография и пунктуация сохранены).

На кадрах видно, как мужчины в заведении обратили внимание на молодого человека с камерой и спросили, кто разрешил ему вести съемку. В ответ москвич крикнул, что просто проходил мимо, однако карлики уже побежали в его сторону. Далее один из нападающих вооружился молотком, который достал из куртки. После этого съемка прерывается, так как оператора сбивают с ног.

«Сбили с ног, разбили телефон. Ногами пинали. Я вообще в шоке. Все тело болит. Синяки. Еще угрожали. Кому рассказать — не поверят», — заключил Хлыновски.

В комментариях пользователи отметили, что «снимать исподтишка — не большого ума дело». Другие же, в свою очередь, посочувствовали автору поста. Нашлись и те, кто посчитал видео постановочным.

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