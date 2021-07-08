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Вооруженный пенсионер погнал людей из магазина со словами «пошли отсюда без масок»

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Вооруженный пенсионер погнал людей из магазина со словами «пошли отсюда без масок»

Московский пенсионер попытался выгнать посетителей супермаркета без масок и начал им угрожать. Видеозапись случившегося была опубликована в Telegram-канале «Реальная Война».

На размещенных в сети кадрах видно, как пожилой мужчина, вооруженный сигнальным пистолетом, замахивается на окружающих и требует их покинуть помещение.

«Пошли отсюда из магазина без масок! Пошли! Сейчас как стрельну!» — говорит он на записи. При этом женщина, в адрес которой обращены слова москвича, называет его, в свою очередь, «вакцинантом».

О том, где и когда именно был снят ролик, не уточняется. Также неизвестны последствия случившегося.

30 июня сообщалось, что в одном из прививочных пунктов в Подмосковье завязалась драка между стоящими в очереди людьми. Готовившийся к вакцинации от COVID-19 мужчина попытался попасть к врачам без очереди, однако окружающие его женщины «вступили с ним в неравный бой» и впоследствии отогнали от медпункта.

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