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Вор уехал от московской полиции на велосипеде и попал на видео

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В сети появился ролик, на котором запечатлен «велосипедный вор», попавшийся сотрудникам столичной полиции. Соответствующее видео было опубликовано на портале Pikabu.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов ведут, предположительно, подозреваемого в велосипедной краже к служебному автомобилю, однако спустя некоторое время он в их присутствии беспрепятственно садится на велосипед и уезжает.

«Отработали хорошо, смотреть до конца», — говорится в подписи к посту. Автор записи отметил, что действие на записи происходит в Москве, однако не уточнил, когда именно был снят ролик.

Пользователи с юмором отреагировали на размещенную запись. «На самом деле, это была тщательно спланированная операция. Они отпустили "мелкую рыбешку", чтобы проследить и накрыть целый преступный синдикат», — отметил один. «А вор быстро смекнул, что надо крутить педали, пока не дали», — заметил другой.

В то же время некоторые юзеры отметили, что ролик, вероятно, был снят давно, так как на полицейские одеты в старую форму.

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