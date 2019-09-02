Вор уехал от московской полиции на велосипеде и попал на видео

В сети появился ролик, на котором запечатлен «велосипедный вор», попавшийся сотрудникам столичной полиции. Соответствующее видео было опубликовано на портале Pikabu.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов ведут, предположительно, подозреваемого в велосипедной краже к служебному автомобилю, однако спустя некоторое время он в их присутствии беспрепятственно садится на велосипед и уезжает.

«Отработали хорошо, смотреть до конца», — говорится в подписи к посту. Автор записи отметил, что действие на записи происходит в Москве, однако не уточнил, когда именно был снят ролик.