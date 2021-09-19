Вор украл велосипед у вдовы-инвалида в Москве

Женщина попросила местных жителей помочь в поисках вора.

Интернет-пользователи рекомендовали искать пропавший велосипед в сети, в частности, на площадке объявлений «Авито».«Заявление, полиция, камеры есть, теперь "Авито" мониторить и участкового дергать. Вообще-то по камерам могли весь его путь отследить. Соседу так вернули аж из другого города», — написал подписчик паблика.

16 сентября сообщалось о том, что россиянин совершил кражу 13 велосипедов в районе Богородское и попал на видео. Он возмутил пользователей сети тем, что выходил на дело в светлое время суток — у всех на виду.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!