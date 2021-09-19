Вор украл велосипед у вдовы-инвалида в Москве
Вор украл велосипед у вдовы-инвалида из подъезда жилого дома на улице Космонавта Волкова на севере Москвы. Видеозапись, на которой злоумышленник отъезжает от подъезда на детском велосипеде Stels, опубликовали в районной Facebook-группе.
«Мама-инвалид, вдова, одна воспитывает двух сыновей-близнецов, для них это ощутимая потеря. Мальчишки сильно переживают. Заявление в полицию написали, но надежды мало», — написала автор поста.
Женщина попросила местных жителей помочь в поисках вора.
Интернет-пользователи рекомендовали искать пропавший велосипед в сети, в частности, на площадке объявлений «Авито».«Заявление, полиция, камеры есть, теперь "Авито" мониторить и участкового дергать. Вообще-то по камерам могли весь его путь отследить. Соседу так вернули аж из другого города», — написал подписчик паблика.
16 сентября сообщалось о том, что россиянин совершил кражу 13 велосипедов в районе Богородское и попал на видео. Он возмутил пользователей сети тем, что выходил на дело в светлое время суток — у всех на виду.
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