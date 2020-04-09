Восемь московских священников заразились коронавирусом

Восемь священнослужителей Московской епархии заразились коронавирусом, сообщается в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Еще у трех священников выявлены симптомы коронавирусной инфекции, но диагноз пока не подтвержден. Клирики служат в храмах в районах Марьино, Таганский, Алексеевский, Крылатское, Басманный и Метрогородок.

«Прихожанам этих храмов напоминаем про необходимость быть внимательными к своему здоровью и самоизолироваться. Просим молитв о здравии болящих клириков и всех страждущих от коронавирусной инфекции», — призвали в рабочей группе.

По данным на 9 апреля, число случаев заражения коронавирусом в России превысило десять тысяч, 6,7 тысячи из них — в Москве. 313 заболевших в столице выздоровели, 38 человек скончались.

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