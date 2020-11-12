Восьмиклассница отравилась кокаином в Москве

Ученица восьмого класса одной из московских школ попала с больницу с отравлением кокаином. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

14-летняя девочка рассказала медикам, что гуляла в районе станции метро «Аэропорт», зашла в дом и увидела на подоконнике сверток с белым порошком. Она его открыла, в результате контакта с веществом и произошло отравление. Подростка увезли в больницу.

По данным Mash, в связи с инцидентом на отца девочки завели административное дело.

Бабушка пострадавшей рассказала, что весной ее внучка оказалась в похожей ситуации: выпила вина с таблетками, которые ей нельзя принимать. Также женщина считает, что девочка связалась с плохой компанией.

В июне сообщалось о задержании в Москве 50 участников несанкционированной вечеринки в арендуемом помещении на Варшавском шоссе. У двух человек на мероприятии обнаружили наркотик мефедрон, в связи с чем в их отношении возбуждены уголовные дела по статье 228 УК РФ о незаконном хранении наркотиков.

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