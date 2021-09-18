Восьмикласснице в Москве предложили наркотики и изнасиловали

Двое мужчин познакомились с московской восьмиклассницей в социальной сети, предложили ей наркотики, а затем изнасиловали. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

14-летняя девочка рассказала, что один из злоумышленников написал ей в соцсети, предложив бартер — наркотики в обмен на секс. Школьница решила согласиться на встречу и прогулять уроки. В назначенный день мужчины вызвали девочке такси. На месте встречи они вместе отправились в «Пятерочку», а затем в лес.

В лесу все трое выпили спиртное и употребили наркотики. В какой-то момент восьмиклассница заснула, и мужчины принялись ее насиловать. Школьница проснулась и смогла спугнуть преступников криком. После этого девочка связалась с матерью, и они вместе поехали в больницу.

Медики зафиксировали у школьницы травмы головы, колен и ребер. Насильников ищет полиция. Известно, что один из нападавших был кавказцем, второй — славянином.

Ранее московская школьница обвинила в педофилии родного дядю, который является ее официальным опекуном. Девочка рассказала одному из учителей, что терпит издевательства дома. Полиция задержала мужчину и возбудила уголовное дело.

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