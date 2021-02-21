Воспитанников детского дома в Подмосковье больше года кормили буйволятиной

В Подмосковье воспитанников детского дома кормили буйволятиной под видом говядины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Детский дом «Журавушка» в деревне Красная Дубрава в 2019 году заключил соглашение с компанией «Тереньковские зори», которая поставляет еду в 130 школ, больниц и детсадов.

По контракту компания должна была поставлять в «Журавушку» говядину, однако выяснилось, что в детдом больше года возили мясо буйволов, что подтвердила ДНК-экспертиза. Кроме того, продукт был низкого качества, отмечает Mash.

По данным следствия, к махинациям с поставками причастен сотрудник ветстанции Андрей Новиков. Мужчина проверял товар и подправил документы на мясо. Его обвиняют в служебном подлоге, а генеральному директору компании вменяют мошенничество.

Общий ущерб детскому дому оценили в 500 тысяч рублей.

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